Для качественной работы нужно время – юрист о расследовании январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор исторических наук Улболсын Жанатаева прокомментировала ход расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствием ведется достаточно серьезная работа. На мой взгляд, спецпрокурорами должна быть проведена тщательная работа, а для этого нужно время. Конечно, народ ждет определенных результатов, но как сказал Генеральный прокурор, нужно время», - сказала Улболсын Жанатаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Она также поделилась мнением о том, почему в среди участников январских беспорядков большая часть оказалась молодежью.

«Если взять историю всех политических процессов, которые произошли на территории постсоветского пространства, активное участие всегда принимала та часть молодежи, у которой не сформировано свое мировоззрение. И из них достаточно легко «лепить» кого-то. Уже конкретно известно, что были задействованы так называемые третьи деструктивно настроенные силы, которые использовали эту маргинальную группу. Посредством современных информационных технологий, им скидывалась информация. Для этого есть специальные инструменты «промывания мозгов», - отметила спикер.

По ее словам, уже сейчас принимаются меры для того, чтобы в будущем такая ситуация не повторилась.

«Президент изначально говорил, что имеются протестные настроения, но он признал этот факт – государством ведется большая кропотливая работа повсеместно. Сейчас мы говорим о новой программе – строительство «Нового Казахстана», где будут предусмотрены определенные социальные лифты. Мы ждем каких-то одномоментных мероприятий, но основная масса с сознанием патерналистского подхода, когда государство чем-то обязано. Это патерналистский подход ожиданий от государства каких-то привилегий. Что касается господдержки, то здесь должны быть адресные подходы. Предполагаю, что в своем новом Послании Президент будет говорить о целом комплексе мероприятий по решению социально-экономических проблем касательно социального блока проблем», - заключила У. Жанатаева.

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