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    19:51, 22 Май 2025 | GMT +5

    Для итальянцев по крови ужесточат правила получения паспортов

    Согласно поправкам к закону, которые парламент утвердил во вторник, теперь для получения итальянского паспорта заявитель должен иметь хотя бы одного родителя или дедушку/бабушку, который являлся гражданином Италии по рождению, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.

    паспорт Италия
    Фото: pixabay.com

    Ранее любой человек, имевший итальянского предка, живший после 17 марта 1861 года — даты образования Королевства Италия, — имел право на гражданство по принципу права крови, то есть по наследственной линии.

    Правительство заявило, что изменения были внесены для того, чтобы «укрепить» связь между Италией и гражданами за рубежом, предотвратить «злоупотребления» и «коммерциализацию» паспортов, а также освободить ресурсы для обработки накопившихся заявлений.

    По данным правительства, с конца 2014 года по конец 2024 года число граждан, проживающих за рубежом, увеличилось на 40% — с 4,6 млн до 6,4 млн человек.

    Ранее мы писали о том, кто в Казахстане может получить паспорт бесплатно.

    Теги:
    Италия Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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