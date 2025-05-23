Для итальянцев по крови ужесточат правила получения паспортов

Ранее любой человек, имевший итальянского предка, живший после 17 марта 1861 года — даты образования Королевства Италия, — имел право на гражданство по принципу права крови, то есть по наследственной линии.

Правительство заявило, что изменения были внесены для того, чтобы «укрепить» связь между Италией и гражданами за рубежом, предотвратить «злоупотребления» и «коммерциализацию» паспортов, а также освободить ресурсы для обработки накопившихся заявлений.

По данным правительства, с конца 2014 года по конец 2024 года число граждан, проживающих за рубежом, увеличилось на 40% — с 4,6 млн до 6,4 млн человек.

Ранее мы писали о том, кто в Казахстане может получить паспорт бесплатно.