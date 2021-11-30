Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Исследование эффективности вакцины «Спутник V» против нового омикрон-штамма коронавируса продлится три недели. Об этом сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Спутник» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. ...Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку (эффективности вакцины против «омикрона»), - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что при необходимости около 100 млн доз модифицированного «Спутника V» может быть выпущено к концу февраля 2022 года. По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. При этом модификация против дельта-штамма оказалась не нужна из-за высокой эффективности «Спутника V», отметил глава РФПИ.