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Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели

30 Ноября 2021 15:02
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Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Исследование эффективности вакцины «Спутник V» против нового омикрон-штамма коронавируса продлится три недели. Об этом сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Спутник» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. ...Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку (эффективности вакцины против «омикрона»), - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что при необходимости около 100 млн доз модифицированного «Спутника V» может быть выпущено к концу февраля 2022 года. По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант вируса, если это потребуется. При этом модификация против дельта-штамма оказалась не нужна из-за высокой эффективности «Спутника V», отметил глава РФПИ.

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#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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