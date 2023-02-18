Для инвестпроектов в пищевой и легкой промышленности в промзоне Тараза выделят 50 га земли

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – До 2025 года по комплексному плану развития города Тараза предусмотрено увеличение производства промышленной продукции предприятиями города на 47 млрд тенге. Как будет развиваться экономика областного центра в ближайшие три года – об этом шла речь на прошедшем заседании в акимате города Тараза с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году в промышленной отрасли города Тараза выпуск промышленной продукции достиг 520,2 млрд тенге при фактическом объеме индекса 109,5%.

«Планируется к 2025 году производство промышленной продукции довести 567,8 млрд тенге, - сообщил аким города Тараза Бахытжан Орынбеков. - К этому же периоду будет реализовано 6 инвестиционных проектов на сумму 16,5 млрд тенге. Уже в этом 2023 году планируется расширить и обновить производственную базу ТОО «Alina Group», обновить металлолитейный цех ТОО «Kisc», а также реализовать проект по выпуску мучных и кондитерских изделий ТОО «Вкусная корзинка». В 2024 - 2025 годы планируется строительство завода на базе ТОО «СП-Тараз PET» по производству полиэтилентерефталата, а также открытие производственного предприятия по выпуску бытовой техники».

«Для реализации инвестиционных проектов по развитию пищевой и легкой промышленности в промышленной зоне города предусматривается выделение на производственные нужды до 50 гектаров земли. После уточнения границ земельных участков начнется возведение инфраструктуры по предложениям инвесторов. Под объекты пищевой промышленности планируется выделить 40 гектаров, а под стартап-проекты – 10 гектаров земли», - отметил аким города Тараза.

По словам спикера, уже подготовлен список около 100 различных проектов. Для их реализации создана рабочая группа, начались работы по изучению выделяемых земельных участков.

«Установлено, что 60 гектаров земли, находящихся в собственности 19 бизнесменов, не используются по целевому назначению. К тому же незаконно увеличен срок аренды этих земель. В текущем году службой земельного кадастра будут проведены работы по инвентаризации земельных участков промышленной зоны. На эти цели предусмотрены соответствующие финансовые средства», – сказал Бакытжан Орынбеков.

По итогам прошедшего года отмечается положительная динамика по основным показателям социально-экономического развития города. Обеспечен рост в сфере промышленности на 9,5%, в сельском хозяйстве - на 3%, в обеспечении жильем – на 5,4%, в сфере инвестиций – на 7,5%.