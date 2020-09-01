Для инвесторов очень важен предложенный Президентом инструмент – член правления биржи МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член правления биржи Международного финансового центра «Астана» Ренат Бектуров поделился своим мнением по поводу Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, в Послании было много вопросов озвучено именно в плане социально-экономического блока, которые сейчас, в эпоху постпандемического развития страны очень важны. Для меня одним из наиболее запоминающихся моментов Послания стало внедрение такого нового инструмента, как стратегическое инвестиционное соглашение», - сказал Ренат Бектуров в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По его мнению, сейчас много стран конкурируют за прямые инвестиции, в том числе и в нашем регионе.

«Для инвесторов очень важно долгосрочное планирование, чтобы он приехал в страну и увидел, что здесь его действительно ждут, правила будут стабильными, он сможет вложиться, а со временем восстановить свои расходы. Надеюсь, этот инструмент будет действительно рабочим и поможет привлекать инвестиции в страну. Еще одна мысль, которую можно было бы дальше развивать с учетом того, что я работаю в МФЦА – можно было бы эти соглашения составлять на основе английского права, с независимыми судами и т.д., что для иностранных инвесторов знакомо, и наверняка было бы воспринято ими стабильно», - пояснил спикер.

«Глава государства поставил задачу сделать это до конца года. Здесь опять-таки нужно смотреть на механизм, как эти соглашения будут реализованы», - заключил Р. Бектуров.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

Фото: aix.kz