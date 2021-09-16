Для инвалидов первой группы будет введен новый вид пособия по уходу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для лиц, ухаживающих за инвалидами первой группы, будет введен новый вид пособия. Такое новшество содержится в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», рассмотренном в первом чтении на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите остановиться на основных концептуальных новшествах. Во-первых, в документе предусмотрено введение нового вида пособия для лиц, ухаживающих за инвалидом первой группы, независимо от причин. В настоящее время из 66 тысяч лиц с ограниченными возможностями первой группы каждый третий – это 24 тысячи человек – не охвачен пособием по уходу и услугами помощника. То есть, это инвалиды, нуждающиеся в помощи, не способные самостоятельно передвигаться», – сказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, выступивший с докладом.

По его словам, с принятием поправок 24 тысячи нуждающихся в заботе людей будут обеспечены пособием по уходу.

Как подчеркнул министр, законопроект разработан с учетом предложений рабочих групп в Парламенте, координационного совета по вопросам инвалидов при Правительстве, а также предложений, поступивших от общественных объединений.

С. Шапкенов отметил также, что нормы законопроекта поддержаны партией «Нур Отан» и нашли свое отражение в предвыборной платформе партии.

После обсуждения сенаторы одобрили законопроект в первом чтении.