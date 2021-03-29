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    00:16, 29 Март 2021 | GMT +6

    Для инвалидов-колясочников создали удобные условия в павлодарской миграционной службе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Условия приёма граждан в миграционной службе департамента полиции Павлодарской области оценила группа общественного контроля проектного офиса «Ертис – адалдык аланы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изучение условий приёма граждан, возможности связаться доступными средствами для получения консультаций проводится с целью исключения коррупционных рисков не только со стороны государственных служащих, но и воспитания в обществе добросовестности и культуры непринятия этого явления», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как стало известно, миграционную службу департамента полиции региона посетила группа общественного контроля проектного офиса «Ертис – адалдык аланы», чтобы ознакомиться с условиями приёма людей, которым госуслуги оказывает миграционная служба. Мониторинговой группе показали операционный зал и условия ожидания граждан.

    Специалист проектного офиса Диас Сагитов оценил просторное и хорошо освещённое помещение для ожидания, удобные условия для инвалидов-колясочников и наличие информационных таблоидов.


    Фото ДП Павлодарской области


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