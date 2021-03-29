Для инвалидов-колясочников создали удобные условия в павлодарской миграционной службе
«Изучение условий приёма граждан, возможности связаться доступными средствами для получения консультаций проводится с целью исключения коррупционных рисков не только со стороны государственных служащих, но и воспитания в обществе добросовестности и культуры непринятия этого явления», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
Как стало известно, миграционную службу департамента полиции региона посетила группа общественного контроля проектного офиса «Ертис – адалдык аланы», чтобы ознакомиться с условиями приёма людей, которым госуслуги оказывает миграционная служба. Мониторинговой группе показали операционный зал и условия ожидания граждан.
Специалист проектного офиса Диас Сагитов оценил просторное и хорошо освещённое помещение для ожидания, удобные условия для инвалидов-колясочников и наличие информационных таблоидов.
Фото ДП Павлодарской области