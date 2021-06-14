Для интервьюеров в Костанае проезд на общественном транспорте будет бесплатным

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов ознакомился с подготовкой к проведению Национальной переписи 2021 года в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной этап Национальной переписи 2021 года будет проходить в период с 1 сентября по 30 октября. Однако, чтобы этот этап был максимально эффективным, в регионах предстоит проделать большой объем работ.

Так, основной задачей региональных департаментов статистики необходимо провести подготовительный этап в период с 1 по 30 июня. В рамках этого этапа необходимо уточнить списки жилищ, жилых домов и нежилых помещений, используемых в качестве жилья.

«Тем самым, будет создана база для проведения второго, основного этапа. Подготовительная работа позволит сделать правильное распределение территорий населенных пунктов на участки, чтобы равномерно распределить нагрузку на интервьюеров уже для проведения основного этапа Национальной переписи. Правильное проведение переписного районирования обеспечит полноту учета населения при переписи», - подчеркнул Айдапкелов.

В Костанайской области уже созданы 38 инструкторских участка и 265 регистраторских участка. С 4 мая заключены трудовые договора с инструкторами по подготовке и проведению национальных переписей (61 человек). Также заключены договора возмездного оказания услуг с инструкторами-контролерами и с интервьюерами, проведено обучение персонала (397 человек).

При наборе переписного персонала были опубликованы объявления на сайте Бюро национальной статистики, социальных сетях, ИС «Электронная биржа труда».

Переписной персонал полностью обеспечен помещениями, компьютерами, мебелью. Компьютеры подключены к Единой транспортной среде госорганов (ЕТС ГО). Каждый сотрудник обеспечен средствами индивидуальной защиты. Решены вопросы бесплатного проезда на городском автотранспорте. За каждым инструкторским и регистрационным участком закреплен участковый инспектор полиции.

По предварительным данным акиматов городов и районов Костанайской области, переписной персонал должен охватить обходом 320 тысяч жилых и нежилых помещений, в том числе 1205 помещений в дачных сообществах, где, возможно, проживают граждане. По состоянию на 8 июня 2021 года количество пройденных жилищ, жилых домов и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, составляет 63691 объект (24,1%), проживающего населения в них - 163782 человека.

Основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»