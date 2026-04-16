Для ИИ высокой степени риска вводят обязательную проверку и аудит в Казахстане

Согласно документу, отраслевые государственные органы будут формировать перечни таких систем для обеспечения доверия и распространения лучших практик применения искусственного интеллекта в соответствующих сферах. Перечни подлежат постоянной публикации на официальных интернет-ресурсах госорганов.

Формирование перечней осуществляется на основании заявлений собственников или владельцев систем искусственного интеллекта высокой степени риска. Для включения в перечень заявитель должен предоставить заявление, документы, подтверждающие авторские права (свидетельство о регистрации или авторский договор), а также положительное аудиторское заключение.

Отраслевой государственный орган рассматривает поступившие документы в течение 10 рабочих дней. В ходе рассмотрения проверяются полнота сведений о системе, включая ее назначение, функционал и условия применения, а также наличие необходимых правоустанавливающих документов и аудиторского заключения.

В случае соответствия требованиям система включается в перечень, после чего в течение пяти рабочих дней информация о ней публикуется на официальном интернет-ресурсе госоргана с возможностью просмотра и скачивания.

При выявлении несоответствий заявителю направляется уведомление. После их устранения документы могут быть поданы повторно, при этом срок повторного рассмотрения составляет до пяти рабочих дней.

Обновленные версии перечней будут размещаться на интернет-ресурсах госорганов по мере их актуализации.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года.