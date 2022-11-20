Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии

20 Ноября 2022, 11:22

20 Ноября 2022, 11:22

Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото:t.me/pressmfakz