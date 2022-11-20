Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии
20 Ноября 2022, 11:22
20 Ноября 2022, 11:22
Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, в Абу-Даби, Дубай, Маскате, в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.
Фото:t.me/pressmfakz
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