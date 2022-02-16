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Для Государственного академического театра танца предусмотрят замену арендуемого помещения

16 Февраля 2022 12:46
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Для Государственного академического театра танца предусмотрят замену арендуемого помещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев высказался о состоянии Государственного академического театра танца и библиотеки для незрячих и слабовидящих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, в самых непростых, мягко говоря, условиях, сегодня функционирует Государственный академический театр танца и Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Если вы хотите почувствовать, что такое «депрессия», можете посетить Государственный академический театр танца. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих – там тоже депрессивное состояние. Надо обратить на это внимание. К сожалению, усложняет процедуру выделения средств на их капитальный ремонт тот факт, что оба здания арендуются. Выкупить их на данный момент государство себе позволить не может», - высказался на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта глава ведомства.

Поэтому, как отметил Даурен Абаев, для театра танца нужно предусмотреть замену арендуемого помещения.

«В вопросе же ремонта библиотеки мы будем выходить с предложениями к меценатам. Для незрячих и слабовидящих это здание уже привычное. Все знают, какие уголки надо обходить. Поэтому перевести библиотеку, наверное, будет сложно. Надо учитывать мнения тех, кто ходит туда. Учреждение содержит уникальный фонд книг, написанных на азбуке Брайля, в том числе на казахском языке», - заключил Д. Абаев.


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#Культура   #Минкультуры  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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