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Для ФК «Иртыш» выбирают футболистов на 2019 год
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Быть в первой «тройке» турнирной таблицы ставят перед павлодарским футбольным клубом «Иртыш» власти региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сейчас занимаемся подбором футболистов. Вы знаете, в прошлом году наш тренер Димитар с началом сезона поставил вопрос, чтобы мы с ним заключили контракт на три года, - сообщил аким Павлодарской области Булат Бакауов на встрече с прессой в региональной службе коммуникаций. - Мы приняли решение другое: наняли другого тренера, но, к сожалению, селекция была не та».
Бюджет павлодарского футбольного клуба «Иртыш» сегодня, по словам Б. Бакауова, составляет два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов.И такое финансирование глава региона на брифинге назвал достойным: «только играть надо правильно и тренировать».
«Иртыш» находится в Премьер-лиге. Мы пригласили Димитара обратно, но пока он результата тоже не показал, то есть после прихода Димитара и замены шести футболистов мы шесть игр подряд проиграли, вопросы есть, - напомнил аким области. - Сегодня задолженности по «Иртышу» нет вообще, в целом. Мы готовы финансировать, по финансированию тоже вопросы все закрыты, сейчас занимаемся подбором футболистов на 2019 год».
Власти Павлодарской области ставят перед командой «Иртыша» - держаться в первой «тройке» турнирной таблицы.
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