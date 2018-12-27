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Для ФК «Иртыш» выбирают футболистов на 2019 год

27 Декабря 2018 03:00 142
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Для ФК «Иртыш» выбирают футболистов на 2019 год

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Быть в первой «тройке» турнирной таблицы ставят перед павлодарским футбольным клубом «Иртыш» власти региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас занимаемся подбором футболистов. Вы знаете, в прошлом году наш тренер Димитар с началом сезона поставил вопрос, чтобы мы с ним заключили контракт на три года, - сообщил аким Павлодарской области Булат Бакауов на встрече с прессой в региональной службе коммуникаций. - Мы приняли решение другое: наняли другого тренера, но, к сожалению, селекция была не та».

Бюджет павлодарского футбольного клуба «Иртыш» сегодня, по словам Б. Бакауова, составляет два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов.И такое финансирование глава региона на брифинге назвал достойным: «только играть надо правильно и тренировать».

 «Иртыш» находится в Премьер-лиге. Мы пригласили Димитара обратно, но пока он результата тоже не показал, то есть после прихода Димитара и замены шести футболистов мы шесть игр подряд проиграли, вопросы есть, - напомнил аким области. - Сегодня задолженности по «Иртышу» нет вообще, в целом. Мы готовы финансировать, по финансированию тоже вопросы все закрыты, сейчас занимаемся подбором футболистов на 2019 год».

Власти Павлодарской области ставят перед командой «Иртыша» - держаться в первой «тройке» турнирной таблицы.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область, Акимат, Отставки , Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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