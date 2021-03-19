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Для Евросоюза Казахстан является близким и надежным партнером - депутат Европарламента

19 Марта 2021 15:35
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Для Евросоюза Казахстан является близким и надежным партнером - депутат Европарламента

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Европейского Парламента Андрис Америкс в комментариях собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз мейрамы.

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«Для меня большая честь и искреннее удовольствие поздравить казахский народ и руководство с весенним празднованием Наурыза.

Когда уходит зима и наступает весна, когда природа просыпается к новой жизни, когда солнечный свет достигает не только дома, но и сердца людей, вы отмечаете весенний праздник - Наурыз. Этот праздник особенный для вашего народа, потому что он символизирует новый год, новое начало, открывающее новые возможности.

В то время, когда весь мир переживает трудные времена, любое новое начало может быть символом больших перемен для всех нас. Я думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы дать людям долгожданную надежду на то, что самое сложное уже позади и что у всех нас впереди светлое будущее.

От всей души поздравляю весь ваш народ с Наурызом и желаю, чтобы дом каждого гражданина вашей страны согревался солнечными лучами весеннего солнца и предвкушением нового начала в их сердцах.

Для Европейского Союза Казахстан является близким и надежным партнером для сотрудничества, и динамика наших отношений стремительно развивается.

Поэтому уверен, что сотрудничество между Европарламентом, народом и руководством Казахстана будет еще более тесным и эффективным.

Искренне желаю казахстанцам и дальше строить великую и процветающую страну, а руководству Казахстана исконной мудрости, позитивного мышления и умения находить золотую середину в принятии важных решений для развития Казахстана», -отметил д епутат Европейского парламента, з аместитель председателя делегации в комитетах парламентского сотрудничества ЕС-Казахстан, ЕС-Кыргызстан, ЕС-Таджикистан и ЕС-Узбекистан, а также по отношениям с Туркменистаном и Монголией (DCAS) Андрис Америкс.



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#Внешняя политика Казахстана   #Евросоюз   #Наурыз   #Общество  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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