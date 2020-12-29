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Для двух миллионов работников обеспечивается сохранение рабочих мест - Биржан Нурымбетов

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Декабря 2020, 09:56
Для двух миллионов работников обеспечивается сохранение рабочих мест - Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями на предприятиях, рассказал в ходе заседания Правительства министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По официальной статистике Минтруда, на 324 тысячах активных предприятий трудятся 6 млн 650 тысяч работников. Их заработная плата выросла на 6,9% по сравнению с прошлым годом.

«По итогам прошлого года по рейтингу эффективности рынка труда, глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан поднялся с 30 на 25 место. Постепенно решаются также вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Первое – вопрос обеспечения своевременной оплаты труда. На сегодня общая задолженность составляет 724 млн тенге. С начала года она уменьшилась на 49% или на 696 млн тенге. В региональном разрезе наибольшая задолженность приходится на Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области. В текущем году инспекторами труда погашена задолженность по зарплате на сумму 4,2 млрд тенге, тем самым в результате принятых мер защищены права более 30 тысяч работников», - сказал Биржан Нурымбетов.

В целях усиления своевременного усиления задолженности по зарплате в 2020 году в законодательном порядке статус предписания госинспектора труда, выдаваемого работодателю, приравнен к приказу судебного исполнителя. Это, по словам министра, позволит работодателям за долги по зарплате дополнительно наложить арест на счета и имущество.

«Министерством также совместно с акиматами в рамках Карты трудовых рисков на еженедельной основе проводится мониторинг высвобождения работников. С начала текущего года на более 1000 предприятиях в режиме гибкого рабочего времени находятся 15 тысяч человек. В свою очередь, Правительством были приняты срочные меры по сохранению рабочих мест в период карантина», - проинформировал Б. Нурымбетов.

«Социальные выплаты по потере дохода в размере к минимальной заработной плате получили 4,6 млн человек на сумму 475 млрд тенге, заключено более 131 тысячи меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами, профсоюзами и предприятиями регионов. При исполнении работодателями взятых обязательств, обеспечивается сохранение рабочих мест для 2 млн работников», - добавил он.

Ранее министр труда и соцзащиты также сообщил, что более 14 тысяч иностранных граждан работают на казахстанских предприятиях.


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