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Для доллара и евро установлены пределы отклонения курса покупки от курса продаж в обменниках - Нацбанк

20 Марта 2020 13:21
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Для доллара и евро установлены пределы отклонения курса покупки от курса продаж в обменниках - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Национальный Банк Казахстана принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На время действия в стране режима чрезвычайного положения принято Постановление Правления Национального Банка Казахстана от 19 марта 2020 года №33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Постановление предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты):

1) доллар США - 6 тенге;

2) евро - 7 тенге.

Данные меры направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности.

Кроме того, Нацбанк сообщил о том, что разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование для субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге по ставке в 8%.



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Ключевые слова: Банки, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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