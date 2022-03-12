Для доллара и евро предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи в обменниках - Нацбанк Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте НБК опубликовано информационное сообщение о расширении спреда между курсом покупки и курсом продажи наличной иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Национальный Банк Республики Казахстан информирует о разработке проекта «О внесении изменений в Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (далее – Проект).

Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.

Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса.

С полным текстом Проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка Казахстана», - говорится в публикации.