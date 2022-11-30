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Для детей Жамбылской области работают 78 внешкольных учреждений

30 Ноября 2022, 09:00
Для детей Жамбылской области работают 78 внешкольных учреждений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дополнительное образование для эффективного обучения детей развивают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно создать благоприятные условия для полноценного развития детей. В Жамбылской области открываются важные объекты образования для подрастающего поколения. Для эффективного использования досуга детей в нашем регионе работают 78 внешкольных учреждений. В них дополнительное образование получают свыше 68 тыс. детей. Около 100 тыс. школьников участвуют в различных кружках, более 75 тыс. учащихся занимаются в 2 700 спортивных секциях», - сообщает заместитель руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаева.

Благодаря возможностям всестороннего развития, школьники региона достигают больших побед на различных соревнованиях.

«Прошедший учебный год был плодотворным, полным достижений и побед, - рассказала спикер. - Школьники нашей области завоевали множество наград. На Казахстанской образовательной олимпиаде жамбылцы заняли 24 призовых места. Получили призовые места на V республиканском интеллектуальном конкурсе юных историков «Моя малая Родина», на республиканском конкурсе «Детские чтения», IX Международной иранской олимпиаде по геометрии и на Международном фестивале робототехники, программирования и инновационных технологий «Roboland-2022». Жамбылские педагоги завоевали первое место на Республиканской спартакиаде учителей».

В управлении образования отметили, что в этом году в Таразе введен в эксплуатацию Дворец школьников «Бақытты болашақ», здесь работает 81 кружок, в которых занимаются около 8 тыс. детей. А за последние три года в области появилось четыре новых внешкольных учреждения.


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