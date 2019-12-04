Для детей столицы организовано посещение культурных и спортивных мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весь декабрь в столице проходит под эгидой «Нұр-Сұлтан қайырымды қала». В этой связи акимат города проводит множество благотворительных и социальных мероприятий для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с особыми потребностями и детей-сирот при поддержке бизнеса. В целом этими мерами планируется охватить порядка 10 000 детей, сообщает официальный сайт городского акимата.

Всего в течение декабря планируется провести 45 культурных мероприятий (театры и концерты) с охватом 5690 человек, 10 спортивных событий с охватом 3710 человек, 49 массовых с охватом более 6000 человек, а также 10 новогодних елок с охватом 2150 человек.

По данным столичного акимата, в период с 19 ноября по 4 декабря 2019 года проведено порядка 30 мероприятий с общим охватом более 5000 детей.

Так, сегодня вечером в Ледовом Дворце «Барыс Арена» состоится матч по хоккею с шайбой между командами «Барыс» и «Йокерит» в рамках чемпионата КХЛ сезона 2019-2020гг. Бесплатно посмотреть игру смогут около 50 детей-сирот.

Завтра, 5 декабря в одном из столичных кинотеатров детям покажут мультфильм «Холодное сердце-2».

С 6 по 8 декабря в Ледовом дворце «Алау» юные любители спорта смогут посетить этап кубка мира по конькобежному спорту.

7 декабря в концертном зале «Астана» их будут ждать на республиканский фестиваль «Жыр терме».

В этот же день в велотреке «Сарыарка» 1000 детей посетят Матч по баскетболу между командами ПБК «Астана» - БК «Нижний Новгород» в рамках единой лиги ВТБ сезона 2019-2020 гг.

Вместе с тем, столичные театры приглашают юных астанчан посмотреть детские спектакли и сказки.

Кроме того, детям организуют посещение ряда мероприятий, посвященных Дню Независимости.

11 декабря для них проведут экскурсию в музей Первого Президента – Елбасы.

Днем позже в Театре «Nomad City Hall» они посетят вечер поэзии памяти Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина и Ильяса Жансугурова.

14 декабря 400 детей станут зрителями торжественного концерта, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан, который пройдет в Концертном зале «Астана».

14 и 15 декабря столичный театр кукол приглашает 300 детей посмотреть спектакль «Атамекен».

Еще одну постановку коллектива – «Холодное сердце Малифисенты» с 17 по 30 декабря на безвозмездной основе увидят 2600 юных зрителей.

15 и 16 декабря для них также организуют экскурсии по городу на красном двухэтажном автобусе.

18 декабря дети примут участие в традиционной церемонии зажжения главной елки страны.

24 и 25 декабря около 200 и 300 детей посетят Новогодние Президенсткую Елку и Елку акима Нур-Султана.

Также новогодними елками районных акимов, которые состоятся с 20 по 25 декабря, планируется охватить 1600 детей.

20 декабря на Городской площади и 28 площадках по городу откроются ледовые городки и будут организованы массовые катания на горках и ледовых катках. На эти мероприятия планируется пригласить 2800 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

С 21 декабря по 5 января Столичный цирк приглашает посмотреть Новогоднюю цирковую сказку.

Увидеть представление бесплатно смогут 500 детей.

Еще 200 детей посетят новогодний концерт «Жаңа жылға жаңа ән» 26 декабря в концертном зале «Астана».