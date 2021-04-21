Для детей с особыми образовательными потребностями будут созданы необходимые условия – Нурлан Нигматулин
«Не должно быть никаких препятствий на пути развития образования, воспитания образованного поколения. Потому что это будущее нашей нации, нашей страны. Поэтому Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на вопросы совершенствования требований к общему образованию, в том числе к инклюзивному», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, разработанный и одобренный сегодня законопроект содержит ряд важных вопросов.
«Теперь будут внедрены современные стандарты инклюзивного образования. В данном контексте учтено место жительства детей, нуждающихся в особом образовании. Вместе с тем, статус этих детей полностью и четко регламентирован на законодательном уровне. Поэтому законопроект позволит детям с ограниченными возможностями наравне с другими получать качественное образование, обеспечить эту сферу квалифицированными кадрами, организовать инклюзивное образование на высоком уровне», - заключил спикер Мажилиса.
Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования».
Как отметила депутат Шолпан Омарбекова, законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана 2019 года для обеспечения прав лиц с инвалидностью на получение образования без дискриминации. Также документ направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной в Казахстане в 2015 году.