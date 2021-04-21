Для детей с особыми образовательными потребностями будут созданы необходимые условия – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал одобренный законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не должно быть никаких препятствий на пути развития образования, воспитания образованного поколения. Потому что это будущее нашей нации, нашей страны. Поэтому Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на вопросы совершенствования требований к общему образованию, в том числе к инклюзивному», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, разработанный и одобренный сегодня законопроект содержит ряд важных вопросов.

«Теперь будут внедрены современные стандарты инклюзивного образования. В данном контексте учтено место жительства детей, нуждающихся в особом образовании. Вместе с тем, статус этих детей полностью и четко регламентирован на законодательном уровне. Поэтому законопроект позволит детям с ограниченными возможностями наравне с другими получать качественное образование, обеспечить эту сферу квалифицированными кадрами, организовать инклюзивное образование на высоком уровне», - заключил спикер Мажилиса.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования».

Как отметила депутат Шолпан Омарбекова, законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана 2019 года для обеспечения прав лиц с инвалидностью на получение образования без дискриминации. Также документ направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной в Казахстане в 2015 году.







