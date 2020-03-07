Для детей полицейских устроили экскурсию на «мамину работу» в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Необычную акцию «К маме на работу» организовал женсовет департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ведомства, детей сотрудниц полиции привели в департамент, чтобы показать, как работает мама.
«Женщины-полицейские наравне с мужчинами несут все тяготы службы, нередко работают допоздна. Этой акцией мы хотели подарить им лишний час общения с детьми, укрепить семейные узы, рассказать ребятишкам о работе полиции. Чтобы рассказ был одинаково интересен и старшим, и младшим, провели встречу в музее департамента. Только здесь можно узнать обо всех сторонах работы правоохранительных органов, да ещё в самой увлекательной форме», - рассказала член женсовета, старший инспектор психологической службы Айгуль Чуланова.
Шестилетней Айзере Сабит, дочери старшего инспектора управления информатизации и связи Айгуль Сабитовой, понравились и мундиры милиционеров в музее, и таинственный голос патефона, который руководитель музея Любовь Осинская завела для гостей. Но больше всего стенд, посвящённый работе управления. На выставленных там фотографиях Айзере с гордостью насчитала три маминых изображения.
О том, как строится полицейская служба сегодня, на примере своих подразделений рассказывали уже сами сотрудницы. Любовь Осинская предложила старшим ребятам подумать о поступлении в вузы МВД РК. Ребятишкам удалось растрогать ее букетом цветов в благодарность за экскурсию. Самим же детям подарили сладости.
- Женщины-полицейские получили очередные звания в СКО
- Паводок-2020: к эвакуации населения готовятся службы СКО
- Более 50 протоколов за плохое содержание дорог составили полицейские СКО
- Ливневки очищают перед паводком в Петропавловске
- Маму пятнадцати детей поздравили с 8 Марта в Северо-Казахстанской области
- Девять человек поощрили за сообщение о фактах коррупции в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана