Для детей полицейских устроили экскурсию на «мамину работу» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Необычную акцию «К маме на работу» организовал женсовет департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, детей сотрудниц полиции привели в департамент, чтобы показать, как работает мама.

«Женщины-полицейские наравне с мужчинами несут все тяготы службы, нередко работают допоздна. Этой акцией мы хотели подарить им лишний час общения с детьми, укрепить семейные узы, рассказать ребятишкам о работе полиции. Чтобы рассказ был одинаково интересен и старшим, и младшим, провели встречу в музее департамента. Только здесь можно узнать обо всех сторонах работы правоохранительных органов, да ещё в самой увлекательной форме», - рассказала член женсовета, старший инспектор психологической службы Айгуль Чуланова.

Шестилетней Айзере Сабит, дочери старшего инспектора управления информатизации и связи Айгуль Сабитовой, понравились и мундиры милиционеров в музее, и таинственный голос патефона, который руководитель музея Любовь Осинская завела для гостей. Но больше всего стенд, посвящённый работе управления. На выставленных там фотографиях Айзере с гордостью насчитала три маминых изображения.

О том, как строится полицейская служба сегодня, на примере своих подразделений рассказывали уже сами сотрудницы. Любовь Осинская предложила старшим ребятам подумать о поступлении в вузы МВД РК. Ребятишкам удалось растрогать ее букетом цветов в благодарность за экскурсию. Самим же детям подарили сладости.