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    13:54, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Для чего вводят сопроводительные накладные на товары в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил внедрение с 2021 года сопроводительных накладных на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедрение СНТ предназначено для обеспечения прозрачности и сквозного контроля перемещения товаров от момента импорта до розничной реализации или экспорта и является мерой, направленной на пресечение теневого товарооборота, поскольку исключается возможность оформления документов в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов и ликвидированных компаний, а также оформление бестоварных сделок. В целях плавного перехода к внедрению СНТ с начала 2021 года запущен Пилотный проект по оформлению СНТ, к которому на первоначальном этапе подключены наиболее подготовленные налогоплательщики (подакцизная продукция, пользователи «Виртуального склада»)», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, пилотное применение СНТ позволяет отладить все процессы, получить от налогоплательщиков обратную связь и предложения по улучшению работы с СНТ, по результатам рассмотрения которых, реализованный функционал совершенствуется.

    «В этой связи на постоянной основе проводится мониторинг обращений и предложений налогоплательщиков, в ходе которых, принимаются улучшающие нормы и вносятся соответствующие методологические и технические доработки», - отметил министр.

    «На сегодняшний день СНТ заменила сопроводительные накладные на подакцизные товары: СНА (сопроводительная накладная на алкогольную продукцию), СНН (сопроводительная накладная на нефтепродукты), СНТИ (сопроводительная накладная на табачные изделия)», - добавил Е. Жамаубаев.


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