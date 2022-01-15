Для чего вводят ограничения в регионах при ухудшении эпидситуации - пояснение Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова пояснила, для чего вводятся ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все ограничения давно у нас определены и регулируются в зависимости от того, в какой зоне эпидемриска находится сегодня регион - в «желтой», «красной», «зеленой», а также это зависит от того, использует ли объект бизнеса или организация систему «Ashyq», то есть, для них есть дополнительные послабления», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Она рассказала, в каких регионах прежде всего вводятся ограничения.

«Сейчас вводятся дополнительные ограничения в регионах, которые находятся в «красной» зоне, и они в первую очередь направлены на разобщение коллективов, что позволит уменьшить распространение коронавируса», - отмечает Айжан Есмагамбетова.

Председатель Комитета проинформировала, что за последние сутки в стране было зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболеваемости коронавирусом.

«При этом, за все подъемы заболеваемости коронавирусной инфекции начиная с 2020 года такой суточной регистрации не было. Мы видим стремительный рост заболеваемости, что связано со свойствами «омикрона», который высоко заразен, быстро распространяется. За два-три дня удваивается число случаев. Это мы наглядно наблюдаем на примере даже Нур-Султана или в целом всей страны. Поэтому, вводятся дополнительные ограничения, которые направлены на то, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения», - объяснила председатель Комитета санэпидконтроля А. Есмагамбетова.

Согласно постановлениям главных санитарных врачей регионов, на сегодня в Казахстане ужесточают карантин.

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением циркулирования нового штамма «омикрон» в Республике Казахстан, а также увеличением числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, по поручению Межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной инфекции, с 14 января 2022 года вводятся дополнительные меры профилактики.