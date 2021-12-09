Для чего повышена зарплата госслужащего, пояснил Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев пояснил, в связи с чем госслужащие получают повышенный размер заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарплата госслужащего повышена по поручению Президента. Для чего? Это борьба за компетентных специалистов. Когда вы сталкиваетесь с низкоквалифицированным госслужащим, знаете, скорее всего, более грамотный специалист, который должен был сидеть на его месте, сейчас работает в банке или в любой другой коммерческой компании», - сказал Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК подчеркнул, что в первую очередь повышена зарплата госслужащих, работающих в регионах.

«Госслужба стала настолько неконкурентоспособным работодателем, что многие сотрудники на уровне экспертов - те, которые готовят документы, могут больше заработать в сфере услуг, может быть. При этом первым делом мы подняли зарплату в регионах, потому что именно на местах серьезно стояла проблема квалификации. Раньше как было? Акимат объявляет конкурс на должность эксперта. А заявку подает всего один человек. Потому что зарплата очень маленькая, низкая. Поверьте, уровень его компетенций, конечно же, никто не будет проверять. Лишь бы пришел-работал», - отметил Д. Абаев.

Как рассказал Даурен Абаев, число заявок на конкурс выросло в семь раз после того, как повышена зарплата.

«Чем больше конкурсов, тем лучше качество специалиста. Есть из кого выбирать. Конечно, от этого зависит, что ошибки с его стороны значительно меньше, а значит больше пользы для качества жизни населения. Еще один момент - это уровень ответственности. Представьте себе условно: начальник управления в каком-нибудь министерстве, акимате подписывает документы на сотни миллионов тенге. А если проверяющие органы найдут в этом документ хоть одну формальную ошибку, стоит ли эта ответственность за сотни миллионов тенге той зарплаты, которая на тот момент раньше была 150 тысяч тенге? Я уже естественно молчу про министров и акимов, которые отвечают за развитие целых регионов и отраслей. Думаю, что здесь должно быть все предельно ясно», - высказал свое мнение Даурен Абаев.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК прокомментировал вопросы журналистов, адресованные министрам и акимам касательно размера их заработных плат.



