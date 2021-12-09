+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Для чего повышена зарплата госслужащего, пояснил Даурен Абаев

9 Декабря 2021 21:50
Поделиться:
Для чего повышена зарплата госслужащего, пояснил Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев пояснил, в связи с чем госслужащие получают повышенный размер заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Это «хайп» - Даурен Абаев о вопросах по зарплате министрам и акимам
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе Более 400 нарушений в сфере госслужбы выявлено в Костанайской области

«Зарплата госслужащего повышена по поручению Президента. Для чего? Это борьба за компетентных специалистов. Когда вы сталкиваетесь с низкоквалифицированным госслужащим, знаете, скорее всего, более грамотный специалист, который должен был сидеть на его месте, сейчас работает в банке или в любой другой коммерческой компании», - сказал Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК подчеркнул, что в первую очередь повышена зарплата госслужащих, работающих в регионах.

«Госслужба стала настолько неконкурентоспособным работодателем, что многие сотрудники на уровне экспертов - те, которые готовят документы, могут больше заработать в сфере услуг, может быть. При этом первым делом мы подняли зарплату в регионах, потому что именно на местах серьезно стояла проблема квалификации. Раньше как было? Акимат объявляет конкурс на должность эксперта. А заявку подает всего один человек. Потому что зарплата очень маленькая, низкая. Поверьте, уровень его компетенций, конечно же, никто не будет проверять. Лишь бы пришел-работал», - отметил Д. Абаев.

Как рассказал Даурен Абаев, число заявок на конкурс выросло в семь раз после того, как повышена зарплата.

«Чем больше конкурсов, тем лучше качество специалиста. Есть из кого выбирать. Конечно, от этого зависит, что ошибки с его стороны значительно меньше, а значит больше пользы для качества жизни населения. Еще один момент - это уровень ответственности. Представьте себе условно: начальник управления в каком-нибудь министерстве, акимате подписывает документы на сотни миллионов тенге. А если проверяющие органы найдут в этом документ хоть одну формальную ошибку, стоит ли эта ответственность за сотни миллионов тенге той зарплаты, которая на тот момент раньше была 150 тысяч тенге? Я уже естественно молчу про министров и акимов, которые отвечают за развитие целых регионов и отраслей. Думаю, что здесь должно быть все предельно ясно», - высказал свое мнение Даурен Абаев.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК прокомментировал вопросы журналистов, адресованные министрам и акимам касательно размера их заработных плат.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Даурен Абаев   #Госслужба  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Это «хайп» - Даурен Абаев о вопросах по зарплате министрам и акимам
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе
Более 400 нарушений в сфере госслужбы выявлено в Костанайской области
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
3 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
4 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
5 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
6 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Читайте также
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Аскар Мамин открыл новый завод и вручил госнаграды жителям Акмолинской области
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив