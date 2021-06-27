Для чего нужны военные представительства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О целях создания и работе военных представительств рассказал начальник Центра военных представительств Виталий Каплунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военные представительства созданы в целях осуществления контроля качества и приемки военной продукции. Они созданы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих непосредственное выполнение этих заданий. Контроль осуществляется в интересах Вооруженных Сил, а буквально с 2019 года – в интересах других войск и воинских формирований. На сегодняшний день военные представительства осуществляют контроль на 25 предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Они комплектуются из офицеров действующих частей, а также офицеров запаса, имеющих достаточный большой войсковой опыт эксплуатации вооружения и военной техники», - сказал Виталий Каплунов во время онлайн-брифинга в Министерстве обороны.

По его словам, в рамках действующего законодательства на военные представительства возложена функция по контролю за обоснованностью затрат.

«В этой связи, на постоянной основе совместно с бухгалтерами предприятий, экономистами, военные представительства ежедневно осуществляют данный вид контроля. По итогам крайних пяти лет благодаря работе военных представителей было выявлено необоснованных затрат в размере 12 миллиардов тенге, которые были возвращены в бюджет и, соответственно, перераспределены на необходимые нужды, такие как здравоохранение, образование и, конечно, обороноспособность», - заключил спикер.