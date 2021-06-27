Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Для чего нужны военные представительства в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2021, 13:00
Для чего нужны военные представительства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О целях создания и работе военных представительств рассказал начальник Центра военных представительств Виталий Каплунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военные представительства созданы в целях осуществления контроля качества и приемки военной продукции. Они созданы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих непосредственное выполнение этих заданий. Контроль осуществляется в интересах Вооруженных Сил, а буквально с 2019 года – в интересах других войск и воинских формирований. На сегодняшний день военные представительства осуществляют контроль на 25 предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Они комплектуются из офицеров действующих частей, а также офицеров запаса, имеющих достаточный большой войсковой опыт эксплуатации вооружения и военной техники», - сказал Виталий Каплунов во время онлайн-брифинга в Министерстве обороны.

По его словам, в рамках действующего законодательства на военные представительства возложена функция по контролю за обоснованностью затрат.

«В этой связи, на постоянной основе совместно с бухгалтерами предприятий, экономистами, военные представительства ежедневно осуществляют данный вид контроля. По итогам крайних пяти лет благодаря работе военных представителей было выявлено необоснованных затрат в размере 12 миллиардов тенге, которые были возвращены в бюджет и, соответственно, перераспределены на необходимые нужды, такие как здравоохранение, образование и, конечно, обороноспособность», - заключил спикер.


Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане