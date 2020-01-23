Для чего нужны поправки в законодательство по вопросам использования атомной энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, действующий Закон о радиационной безопасности населения был принят еще в 1998 году, поэтому там есть нюансы.

«Мы сейчас вот эти все вопросы - разного толкования формулировок, что такое, к примеру, «радиационная безопасность», это разные формы обращений с объектами использования атомной энергии, что такое «радиационная установка» - все это будем уточнять», - сказал Сунгат Есимханов, представляя документ в Мажилисе.

Также, как отметил вице-министр, законопроект предусматривает разграничение полномочий и функций уполномоченных госорганов в целях качественной реализации всех функций именно в сфере радиационной безопасности и исключения дублирования.

«Были разные коллизии в этом вопросе, особенно у нас вопросы с министерством здравоохранения возникали, ну и вопросы, сейчас так как министерство экологи, геологии и природных ресурсов создано, возникают экологические вопросы. Сейчас мы четкую градацию проводим в этих вопросах. Вносим изменения по части прохождения повторной аттестации персонала занятого на объектах использования атомной энергии. В нынешнем законе в правилах прописано, что если сотрудник не прошел аттестацию, то он должен быть отстранен от работы и не имеет право работать. Во многих сферах есть право повторной сдачи аттестации, поэтому здесь дается право на повторную аттестацию», - пояснил Сунгат Есимханов.