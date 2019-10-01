Для чего 5G в Казахстане, объяснил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил ускорить работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках новой программы развития регионов доступом к интернету к 2022 году должны быть обеспечены более 5 тыс. сел - это 97% сельских населенных пунктов республики. Это позволит открыть доступ сельчан к преимуществам получения государственных электронных услуг, медуслуг и образования, торговли, а также повсеместному переходу к новым стандартам жизни. В этой связи поручаю Министерству цифрового развития совместно с операторами связи ускорить работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионах», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, работа должна быть завершена в установленные сроки к 2022 году.

«Внедрение нового поколения связи 5G коснётся не только сферы телекоммуникаций, но и даст серьёзный толчок появления и развития новейших отраслей промышленности. Это актуальный мировой тренд. Однако 5G является очень дорогим видом связи, поэтому необходимо адекватно определять приоритетность использования 5G. Тестовые работы уже проводятся в крупных городах Казахстан и в 2020 году должны быть разработаны соответствующие проекты по эффективному использованию 5G в регионах, и на первом этапе в Нур-Султане», - отметил Премьер.

«Хочу обратить внимание на качество связи и интернета, особенно социальные объекты, школы и больницы должны иметь качественный интернет. Это требуется для использования электронных учебников и учебных программ телемедицины. Аскар Куанышевич, найдите решение совместно с министерством образования, здравоохранения и с акиматами», - добавил А. Мамин.