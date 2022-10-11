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Для бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева запросили 5 лет лишения свободы

Автор:  
Анеля Касымова
11 Октября 2022, 16:23
Для бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева запросили 5 лет лишения свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане продолжается суд по делу экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный обвинитель попросил назначить наказание для О.Абишева в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а режим отбывания наказания назначить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности.

«Меру пресечения в отношении О.Абишева ввиду домашнего ареста сменить на содержание под стражу. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания О.Абишева под стражей с 1 августа 2020 года по 6 ноября 2020 года, а также со дня вынесения приговора до его вступления в законную силу засчитать в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Время содержания О.Абишева под домашним арестом с 7 ноября 2020 года по день вынесения приговора зачесть в срок наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день отбывания наказания», - зачитал прокурор Бауржан Шекенов в ходе прения сторон.

Олжас Абишев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 2 Уголовного кодекса РК.

Ранее сообщалось, что для экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова прокуратура Астаны запросила 6 лет лишения свободы.

Также предлагается взыскать с Е.Биртанова и О.Абишева 1 млрд 548 млн 136 тыс. 575 тенге в равных долях, а также взыскать с Е.Биртанова 5 млн 503 тыс. 721 тенге, затраченных на использование борта санитарной авиации.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов, или 1,5 млрд тенге.


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