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Для Булата Бакауова гособвинитель просит 3,5 года ограничения свободы

27 Мая 2020 11:39
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Для Булата Бакауова гособвинитель просит 3,5 года ограничения свободы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Суд над Булатом Бакауовым начат в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Три с половиной года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением государственных наград запросила государственный обвинитель Елена Белова для бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова. Главное судебное разбирательство началось сегодня в 11:30 в Павлодаре, в уголовном суде номер 2.

Адвокат Булата Бакауова Ашурбек Ашурбеков заявил, что бывший глава региона заключил сделку со следствием, признал свою вину, возместил ущерб. Булат Бакауов воспитывает пятерых детей, в том числе четырёх несовершеннолетних. Защитник подсудимого попросил снять арест с имущества подзащитного.

Процесс идёт по видеоконференции, по мобильной связи были подключены подсудимый Бакауов, гособвинитель, адвокат и СМИ. Подсудимый и его адвокат, прокурор не возражали против использования изображения их лиц в материалах прессы.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Судебный процесс,
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Автор:

Антон Гагарин

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