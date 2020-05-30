Для будущих поколений не должно остаться неизвестных имен - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для будущих поколений не должно остаться неизвестных имен, подвергшихся репрессиям. Об этом заявил декан факультета истории ЕНУ им Гумилева Тлеген Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно мы 31 мая чтим память жертв политических репрессий. Действительно, в годы советской тотолитарной системы одним из самых сильно пострадавших является народ Казахстана. В 1997 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев обозначил 31 мая – Днем памяти жертв политических репрессий. Сегодня важной задачей является реабилитация тех, кто необоснованно подвергся в то время гонениям, исследование истории. На сегодня многие историки занимаются этим вопросом. Если посмотреть, то во время Советской власти, с середине 30-х годов и до конца второй половины 50-х годов казахская земля превратилась в сплошной лагерь», - сказал Тлеген Садыков.

Спикер добавил, что по сведениям ученых, в то время в Казахстане находилось около 60-ти лагерей и их отделений.

«Как отмечено в обращении Президента РК Касым-Жомарта Токаева, около 5 миллионов человек было насильственно переселено в Казахстан. В самом Казахстане около 100 тысяч человек было арестовано и около 20 тысяч расстреляно. Нам необходимо иметь конкретные факты, раскрывающие все обстоятельства произошедшего. Мы должны восполнить этот пробел в нашей истории», - подчеркнул ученый.

Тлеген Садыков также добавил, что для будущих поколений не должно остаться неизвестных имен, подвергшихся в то время репрессиям.



