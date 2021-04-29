Для борьбы с инфекционными заболеваниями не придумано ничего лучше вакцинации – профессор Дерябин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с инфекционными заболеваниями не придумано ничего лучше вакцинации. Такое мнение высказал в ходе онлайн- лектория доктор медицинских наук, иммунолог, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Павел Дерябин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый главный момент, когда мы говорим о вакцинации, в частности, о вакцинации против коронавируса, нужно вспомнить, что пока человечество ничего лучше, чем вакцинация, чем иммунопрофилактика, для борьбы с инфекционными заболеваниями не придумало. Это высшее достижение человечества. Благодаря этому, мы с вами сегодня имеем совершенно другую структуру заболеваемости. Первое – у нас элиминирована натуральная оспа. Об этом много говорят, можно говорить еще и еще. Это болезнь, которая уносила миллионы и десятки миллионов жизней. У нас сегодня в структуре заболеваемости нет, практически, дифтерии, кори, коклюша. Мы начинаем забывать клиническую картину этих заболеваний. И все это благодаря тому, что имеется плановая вакцинация против этих болезней, которая позволила эти заболевания перевести из клинических в такой ряд, что имеются отдельные спорадические случаи заболевания», – сказал П.Дерябин.

Профессор отметил, что антивакцинальное движение, существующее в Казахстане, появилось уже давно и не в связи с вакцинацией против коронавируса. Возникновение этого движения совпадает по времени с тем, когда благодаря вакцинации прекратились эпидемии опасных инфекционных заболеваний. Потому что некоторые люди посчитали, что, поскольку инфекций нет, то вакцинация не обязательна.

П.Дерябин подчеркнул, что, как показал опыт 90-х годов прошлого столетия, ослабление внимания к вакцинированию населения, ослабление материальной базы всегда приводит к «всплеску» заболеваемости такими инфекциями, как дифтерия, корь и другие. Поэтому, ООН внесла отказ от вакцинации в число 10 факторов, наиболее опасных для здоровья населения Земли.

По мнению ученого, имеющийся в Казахстане механизм защиты от инфекционных заболеваний, накопленные знания в области профилактики инфекционных заболеваний, помогут справиться с коронавирусом и вернуться к нормальной жизни.