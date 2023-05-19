Для более 88 тысяч детей будут организованы пришкольные лагеря в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении образования рассказали, как будет организован летний отдых детей в Астане. Отмечается, что в этом году для более 88 тысяч детей будут организованы пришкольные лагеря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом города Астаны проводится организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей на период летнего отдыха в двух направлениях: оздоровление и занятость школьников. В 85 школах организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов. Это более 88 тысяч детей. В спортивно-оздоровительном лагере «Арман» и «Боровичок» будут отдыхать 2800 детей, из них 2050 детей-сирот и детей из многодетных, малообеспеченных семей», - сказал на брифинге РСК замглавы управления образования Астаны Серик Адылбаев.

Спикер отметил, что Дворец школьников имени аль-Фараби для отдыха детей организовывает академию летнего отдыха «Балалықтың бойтұмары» с 5 июня по 16 июля в три сезона по две смены. Планируется, что летним отдыхом будут охвачены около 500 детей.

В рамках дебатного движения «Ұшқыр ой алаңы» также будет организована «Летняя академия дебатов» с 5 по 30 июня. Два сезона лагеря будут организованы в одну смену. Планируется, что лагерь посетят около ста детей. В соответствии с программой лагеря приглашенные спикеры из дебатного клуба «Парасат» проведут тренинги.

В июне во дворцах школьников будут организованы краткосрочные хобби-клубы по прикладному искусству, изучению английского языка и другие. Также продолжат свою работу кружки по плаванию и спортивному направлению.

Учебные занятия во всех школах завершаются 31 мая. По информации управления образования, в этом учебном году 9 класс завершают 18 443 учащихся, 11 класс - 9 539 выпускников. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут со 2 по13 июня. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут – с 5 по 19 июня.

В 9-х классах экзамены будут проводиться по четырём предметам.

2 июня - письменный экзамен по казахскому в форме эссе;

6 июня - письменный экзамен по математике (алгебре);

9 июня - письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским языком обучения, по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

13 июня - письменный экзамен по предмету по выбору.

Государственные выпускные экзамены для обучающихся 11 (12) классов пройдут с 5 по 19 июня по пяти предметам.

Экзаменационные материалы для 11-х классов будут направлены в каждую организацию образования в электронном формате на электронную почту первого руководителя в день проведения экзаменов в 7:00.