Для безопасного прохождения паводкового периода ДЧС инспектирует районы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В рамках подготовки к предстоящему поводковому периоду 2023 года с рабочей поездкой в районах побывал начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ходе поездки проведены встречи с представителями местных исполнительных органов на уровне районного акимата и акимов сельских округов, сотрудниками прокуратуры и должностными лицами, ответственными за проведение противопаводковых мероприятий, обсуждены актуальные вопросы безопасного прохождения паводкового периода.

Рамиль Камалов отметил, что в 2021-2022 гг. ЧС и подтопления жилых домов на территории района не допущено, эвакуация людей и сельскохозяйственных животных не проводилась, жертв и пострадавших не было. Однако он отметил, что с учетом прогнозов необходимо быть в постоянной готовности, чтобы встретить капризы природы во всеоружии.

«Особое внимание необходимо уделить пяти населенным пунктам района, ежегодно подверженным воздействию паводка – райцентру г. Сергеевка, селам Городецкий, Мерген, Аканбарак и Новопокровка. Всего в зоне угрозы подтопления находятся 114 жилых домов с численностью населения около 322 человек», - подчеркнул начальник департамента в ходе посещения района Шал акына.

Он акцентировал внимание на том, что усилиями местных исполнительных органов, служб и объектов хозяйствования на территории района в летний период был проведен цикл работ, имеющих целью защиту населения и транспортных путей от столь опасного стихийного бедствия.

Рамиль Камалов выезжал в населенные пункты района, и лично убедился в том, что запланированные в 2022 году работы проведены в полном объеме. В частности, проведены берегоукрепительные работы бутовыми камнями, протяженностью 100 метров, близи смотровой площадки Сергеевского гидроузла, на озере Малый Тарангул у села Новопокровка протяженностью 500 метров, установлены две водопропускные трубы диаметром 1 метр, на а/д местного значения «Коктерек-Ибраево» 7 км от г. Сергеевки и 2 км близи с. Ибраево.

Также начальник департамента посетил Акжарский, Аккайынский, Тайыншинский, Тимирязевский, Есильский и Уалихановский районы, где проверил качество проведенных местными исполнительными органами противопаводковых мероприятий, дал рекомендации по эффективной защите населенных пунктов от возможного подтопления талыми и паводковыми водами.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям весеннего периода, чтобы отреагировать должным образом и обеспечить нормальную жизнедеятельность населения», - прокомментировал начальник департамента.

Фото: пресс-служба МЧС РК