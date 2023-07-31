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    12:10, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Для активной молодежи и волонтеров организован лагерь «Jastar Jalyny camp»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Для активной молодежи, проявившей себя в разных сферах организован лагерь Jastar jalyny Camp. Об этом в ходе брифинга службы коммуникаций Астаны сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Кайрат Камбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный лагерь организовывается для активной молодежи и волонтеров. В рамках лагеря молодежь в течение трех дней принимает участие в мастер-классах, тематических вечерах, тимбилдинге и опен-эйр. Также молодые люди имеют возможность представить свои социальные проекты и идеи», - сказал Кайрат Камбаров.

    Спикер также отметил, какая поддержка для продвижения творческой молодежи оказывается. По его словам, для детей и подростков функционируют Дворовые клубы. Там воспитываются около трех тысяч молодых людей

    «Около 3000 молодых людей воспитываются в 26 дворовых клубах столицы. Количество кружков и секций – 124. Среди них 68 спортивных секций, 56 творческих кружков: различные танцевальные кружки, рисование, пение и др. Среди студенческой молодежи проводится ежегодный творческий фестиваль «Жастар жалыны». В этом году этот старт проекта запланирован ориентировочно на октябрь-ноябрь месяцы», - отметил глава ведомства.

    В начале года сообщалось, что до 6 млн казахстанцев будут охвачены молодежной политикой в Казахстане.


    Теги:
    Волонтёрство Культура Молодежь Астана
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