Для 75 осужденных прозвенел последний звонок в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В общеобразовательных школах при учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области прошел традиционный праздник последнего звонка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с ограничительными мерами торжество прошло без участия родственников осужденных. Но для осужденных это событие является волнующим, ведь они никогда не оканчивали образовательные учреждения.

Администрация и директора школ поздравили выпускников с окончанием средней школы, вручили грамоты отличникам учебы и ученикам, принимавшим активное участие в общественной и спортивной жизни школы. Необходимо отметить, что самой интересной и содержательной частью праздника явилось выступление учителей школы и сотрудников воспитательного отдела с напутственными словами и учеников 10 класса.

Теперь у арестантов впереди остались экзамены, после которых им будут вручены аттестаты об окончании общеобразовательной школы.

«Поздравляю с завершением учебного года, желаю выпускникам удачно сдать государственные экзамены. Благодарю преподавателей, что, несмотря на пандемию, учебный процесс не останавливался и осуществлялся кейсовым методом», - сообщил директор общеобразовательной школы №10 при учреждении АК-159/7 отдела образования города Шахтинска Рустам Аршкенов.

Согласно Конституции Республики Казахстан гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. К слову, самому взрослому выпускнику исполнилось 45 лет.