Для 5-8 и 10 классов планируют ввести экзамены по казахскому языку

23 Января 2023, 11:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для учащихся 5-8, а также 10 классов средних школ со следующего учебного года планируется ввести экзамены по казахскому языку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы содержатся в документе «О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, после среднего образования», размещенном на портале «Открытые НПА».

«С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету «Казахский язык» в школах с казахским языком обучения и по предмету «Казахский язык и литература» в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8 классы), общего среднего (10 класс) образования», - отмечено в документе.

Поясняется, что экзамен по казахскому языку проводится по итогам освоения учебной программы в письменной и устной форме в соответствии с ГОСО (аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо).

Время проведения экзамена определяется педагогическим советом организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.

Итоговая оценка по предметам «Казахский язык», «Казахский язык и литература» выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому.