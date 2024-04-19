Для 1250 учеников Актау, Костаная и Кызылорды проведены бесплатные курсы по робототехнике

Познавательные уроки, где школьники становятся настоящими изобретателями и конструкторами, проводятся в городах Казахстана, передает агентство Kazinform.

В рамках проекта Ozyq urpaq передовые знания в инженерии, программировании и конструировании робототехники получают 1250 учеников Актау, Костаная и Кызылорды.

Их уже на протяжении почти полугода обучают местные преподаватели, которые в свою очередь прошли бесплатные мастер-классы у лучших специалистов школы робототехники «Роботек». «Роботек» многие годы готовит способных ребят, которые завоевывают призовые места на различных турнирах.

— Реализуя проект Ozyq urpaq, который претворяем в жизнь совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева, мы стремимся вызвать интерес у школьников к такому актуальному направлению, как робототехника, передать современные знания. Вместе с этим, что очень важно, мы повышаем квалификацию педагогов регионов, — говоритруководитель отдела партнерской сети школы робототехники «Роботек» Султанбек Казиев.

Как отметил Султанбек Казиев, первоначально в конце прошлого года «Роботеком» было обучено 36 учителей-информатиков из Актау, Костаная и Кызылорды. Получив новые знания, учителя с ноября 2023 года по 19 апреля 2024 года проводили факультативные занятия для школьников данных городов. Причем за это педагоги получали заработную плату от Фонда Нурсултана Назарбаева.

Фото: fnn.kz

Всего в трех городах было проведено около 1300 уроков и каждый из них отличался совмещением теории и практики.

Фото: fnn.kz

Плоды обучения детей и повышения квалификации педагогов не заставили себя долго ждать. К примеру, преподаватели Актау заняли 7 призовых мест на городских этапах турнира Robotek Grand Tournament. В Кызылорде участники проекта получили 9 призовых мест на городском этапе и 4 призовых места на областном.

Отличным бонусом является то, что по завершении обучения школам на бесплатной основе предоставлена годовая подписка на образовательную платформу robotek.pro

Необходимо отметить, что география реализации проекта Ozyq urpaq, как и количество участников, ежегодно расширяется. Так, с ноября 2021-го по май 2022 года было обучено 700 учеников из Жезказгана и Семея, с ноября 2023-го по апрель 2024-го — 1250 школьников из Актау, Костаная, Кызылорды.