5 Мая 2022 09:56

Длительность расследования дела о вайнерах связана с большим числом документов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большое количество участников проходит по делу о финансовой пирамиде «Mudarabah Capital». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Длительность расследования связана с необходимостью анализа большого объема финансовых и других документов, назначением и проведением ряда судебных экспертиз, значительного числа участников процесса, с которыми необходимо проведение ряда следственных действий», - пояснили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции.

Как напомнили в ведомстве, департаментом полиции города Алматы продолжается досудебное расследование по части третьей статьи 217 УК РК. В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 14 лиц. В настоящее время 10 из них находятся под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога и подписка о невыезде, двое объявлены в международный розыск.

В отношении подозреваемых меры пресечения применены с соблюдением требований статьи 139 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения), с учетом их личности, наличия постоянного места жительства, места работы и др.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, органом расследования наложены аресты на имущество подозреваемых и на имущество, зарегистрированное на ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology».