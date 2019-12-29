Длинные выходные: ТОП-5 рекомендаций психолога

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Впереди у казахстанцев четыре праздничных дня. Как пережить длительные выходные, чтобы выход на работу не стал стрессом, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал североказахстанский психолог Дмитрий Агапов.

Почему же несколько выходных дней в середине года могут запросто, что называется, выбить из колеи? Все просто: по словам психолога, все, что случается редко – а долгие выходные бывают нечасто – меняет привычный ритм жизни. Организму требуются дополнительные силы на адаптацию к новым условиям.

Рекомендация №1 – постараться не менять режим сна и бодрствования. Психолог считает, что не нужно отсыпаться в выходные дни до полудня. В крайнем случае, встать на час позже обычного. В рабочий режим потом войти будет гораздо легче.

Рекомендация №2 – обеспечить качественный отдых. Алкоголь, диван и телевизор не помогут организму расслабиться. Напротив, приведут к зависимости и проблемам посерьезнее. Идеально – сменить вид деятельности. Работникам умственного труда – «показана» физическая активность. И наоборот, тем, кто трудился физически, стоит активизировать умственную деятельность – почитать книги, в конце концов. Но в то же время постараться чередовать пассивный и активный отдых. В противном случае, может возникнуть ощущение усталости.

Рекомендация № 3 – составить на выходные дни план. Чтобы не бросаться из крайности в крайность, не зная чем конкретно себя занять. Причем в плане нужно указать не только дату, но и время. Психолог отмечает, что самое сложное в этом – не отступить от намеченного.

Рекомендация №4 – найти время для себя. Д. Агапов говорит, что в выходные дни важно уделить время только себе. Хобби, почитать любимую книгу, заняться тем, что действительно вам интересно.

Рекомендация №5 – наслаждаться моментом. Психолог утверждает, что большинство людей не умеют получать удовольствие от каждого момента. Важно же проживать его, не смешивая несколько видов деятельности. Если чашка кофе – то только чашка кофе и наслаждение вкусом и ароматом. Новости, социальные сети подождут – нужно просто пить кофе.





Насыщенные выходные, полноценный отдых, привычный режим сна и бодрствования позволят спокойно, без лишних нервов и стресса для организма выйти на работу.