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ДКЗ: столичные волонтеры разъясняют горожанам преимущества программы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Мая 2020, 13:24
ДКЗ: столичные волонтеры разъясняют горожанам преимущества программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня волонтеры городского штаба посетили ряд крупных торговых центров и другие места большого скопления людей. Цель – разъяснить горожанам преимущества программы «Дорожная карта занятости – 2020-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Нам сегодня удалось встретиться со многими людьми, поговорить с ними. Ведь многие безработные не знают о существовании программы, позволяющей обрести работу, причем с достойным заработком. И мы готовы помочь каждому обратившемуся к нам. Это не разовая акция, такая агитационная работа будет проводиться на постоянной основе», – говорит волонтер Бахтияр Есентаев.

Как сообщалось, в рамках «Дорожной карты занятости 2020-2021» в столице планируется трудоустроить более 15 тыс. человек.
В настоящее время городской Центр занятости работает по следующему алгоритму: центр осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет их на собеседование к работодателям.

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Сейчас заработная плата в рамках карты составляет от 85 тысяч и выше. В рамках ДКЗ уже трудоустроено порядка 1,5 тыс. человек; предусматривается реализация инфраструктурных проектов по модернизации следующих проектов – социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, инженерно-транспортная инфраструктура, а также благоустройство населенных пунктов.

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