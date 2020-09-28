ДКЗ: около 9,5 тысяч человек трудоустроены в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На проекты, реализуемые в рамках Дорожной карты занятости, в 2020 году в Жамбылской области было трудоустроено 9544 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Сергей Белов занимается ремонтом дорог в Кордайском районе Жамбылской области в качестве разнорабочего. Всего на этом участке работают 108 человек, трудоустроенных через центр занятости населения.

«Я очень долго не мог найти себе нормальную работу. Знакомые посоветовали обратиться в центр занятости населения, где я в июне зарегистрировался в качестве безработного. По программе меня направили ремонтировать дороги, назначили стабильный оклад», – рассказал он.

По данным управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, в регионе реализуются 828 проектов, которые направлены на улучшение качества жизни местных жителей – строятся школы, проводятся текущие и капитальные ремонты объектов.

Например, в селе Жамбыл Жамбылского района строят школу на 100 мест. В проекте занято почти 148 человек, получивших работу через центр занятости. Таким образом, после окончания работу сельских детей отпадет необходимость ездить на учебу в районый центр.

«Наибольшее количество реализуемых в нашем регионе проектов направлены на проведение реконструкционных работ и капитального ремонта важных социальных объектов. Кроме того, благодаря Дорожной карте мы уже смогли помочь найти работу 9544 казахстанцам», – сообщил руководитель УКЗСП Жамбылской области Жорабек Баубеков.

Как сообщалось ранее, всего по республике в рамках ДКЗ за 8 месяцев т.г. началась реализация 6,4 тысячипроектов, на которых создано 165 тысяч рабочих мест, в том числе через центры занятости населения трудоустроено почти 100 тыс. человек. Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тысяч рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тысяч постоянных рабочих мест.