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ДКЗ: более 300 человек трудоустроено в Сатпаеве

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Июня 2020, 21:49
ДКЗ: более 300 человек трудоустроено в Сатпаеве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве по программе «Дорожная карта занятости» реализуются 18 проектов на общую сумму более трёх миллиардов тенге. О том, как это способствует созданию рабочих мест, рассказал аким города Аскар Идрисов в ходе онлайн-конференции на платформе ZOOM, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В городе по ДКЗ идут ремонты школ и детских садов, строительство Дворца школьников и нового детского сада на 320 мест, ремонт и строительство дорог и инженерно-техническое укрепление насосной станции №3.

В целом в работах планируют задействовать порядка 800 человек. По Дорожной карте занятости уже создано 361 рабочее место.

«Мы, так же как и руководство области, стараемся сделать всё, чтобы поддержать наших граждан в период карантина. Несмотря на сложности, создаём рабочие места и наращиваем экономический потенциал», - отметил Аскар Идрисов.

Он призвал всех, кто ищет работу, обращаться в Центр занятости. Минимальная зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели, - 85 тысяч тенге.

Аким Сатпаева также подчеркнул важность соблюдения карантинных мер.

«Призываю всех строго соблюдать все санитарные нормы, носить маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию. Сейчас у нас в городе люди стали серьёзнее относиться к своему здоровью», - заключил он.


Карагандинская область   Занятость  
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