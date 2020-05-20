ДКЗ: 687 рабочих мест планируют создать в одном из районов ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В районе Байтерек ЗКО районными отделом занятости и социальных программ и Центром занятости населения была организована онлайн-конференция, на которой были озвучены все проекты, в которых будет задействована сельская молодежь, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство молодых людей из сельской местности работали в областном центре, но сейчас в режиме карантина многие остались не у дел. Поэтому все организационные мероприятия по трудоустройству сельчан сегодня остаются одной из актуальных тем.

Так, в районе Байтерек в рамках проекта «Адал көмек» была организована онлайн-конференция с молодежью. Руководитель отдела занятости и социальных программ Болатбек Ахметжанов и директор Центра занятости населения Алексей Герасимов дали разъяснения по принимаемым антикризисным мерам в районе.

По словам Болатбека Ахметжанова, в рамках программы «Дорожная карта занятости» будут реализованы 9 проектов на сумму свыше 2 млрд тенге. Планируется создание 687 рабочих мест, 341 человек должны быть трудоустроены. Трудовые ресурсы будут задействованы на ремонте Зеленовской СОШ, автодорог в селах Дарьинское, Мичуринское, Асан, капитальном ремонте канализационных сетей в селах Кушум, Щапово, Достык, водопровода в селе Новенькое, отопительного котла Кушумского центра оказания специальных социальных услуг.

«В настоящее время уже начаты работы на некоторых объектах. Из 54 человек, требуемых для капитального ремонта Зеленовской СОШ, через районный центр занятости населения устроим на работу 27 работников; из 104 человек, привлекаемых к ремонту автодорог в селе Дарьинское – 52; из 159 человек, которые займутся ремонтом дорог в селе Мичуринское – 80, из 318 человек, ремонтирующих дороги в населенном пункте с. Асан – 159 человек», – отметил Б.Ахметжанов.

В районе также началась реализация проектов по программам «Ауыл – ел бесігі», «Нұрлы жол». В рамках этих программ планируется капитальный ремонт водопровода в селах Переметное и Калининское, а также еще трех проектов по ремонту внутрисельских дорог и школ. Планируется привлечь 207 человек через районный центр занятости населения.

«На данный момент в ремонте дорог с.Переметное уже задействован 21 человек, в ремонте Каменской средней школы – 18, Батуринской – 22. По программе «Нұрлы жол» планируется средний ремонт въездных дорог в нескольких селах района. На эти участки работ будут направлены 40 человек через наш центр занятости», – сказал А. Герасимов.





Автор: Аида Галиева