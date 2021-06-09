ДКЗ-2020: низкий социально-экономический эффект при больших затратах объяснили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов попросил Правительство объяснить низкий социально-экономический эффект при больших затратах в рамках реализации ДКЗ-2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отчете правительства об исполнении РБ за 2020 указано, что на реализацию дорожной карты занятости выделено 976 млрд тенге, на Енбек - 180 млрд тенге. Их ключевой целью являлось обеспечение занятости и сохранение уровня доходов населения, трудовой деятельности. Однако в заключении счетного комитета указано, что не смотря на внушительный объем средств почти 1,2 трлн тенге, реальные денежные доходы населения все-таки снизились на 3%. Доля населения имеющего доходы ниже прожиточного минимума увеличилось с 4,3% до 5,3%. Поясните, почему при таком значительном расходовании государственных средств получен низкий социально-экономический эффект», - спросил Галымжан Елеуов на пленарном заседании Мажилиса.

На вопрос ответил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

«Прошлый 2020 год был очень непростым, положение было сложным и на это есть основания. Это коснулось не только Казахстана, это зависит от пандемии во всем мире. И конечно самая сложная ситуация у нас была при ЧП. Несколько миллионов человек остались без работы. Также приняты были ограничительные меры и уровень безработицы достиг 54%. Такова была реальная ситуация. Правительство приняло меры - Дорожная карта, программа Енбек, реализовывались ряд крупных программ», - сказал Ералы Тугжанов.

Он напомнил, что безработицу удалось сохранить на уровне 4,9%.

«Если бы эти меры не приняли, то конечно этот показатель был бы намного выше. Что касается занятости вы хорошо знаете сейчас в ходе реализации проектов охвачено 1,4 миллиона человек. Если сравнить с планом мы превысили на 17 процентов. Этот ведь не только открытие новых рабочих мест, но также и сохранение имеющихся. В том числе 2,3 миллионов рабочих мест мы смогли сохранить. Данные которые вы привели, по статистике нацбюро, реальный доход вырос на 3,4 процента. Объем реальной зарплаты на 6,8 процентов. Это информация, которую предоставляют нам госорганы. Мы ими руководствуемся. В сфере госслужбы, повышение зп, учителей, медиков. Около 900 тысяч человек могли получить повышенную зарплату», - заключил зампремьера.