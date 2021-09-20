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    14:30, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ДКБ: потратившие средства не по назначению проекты выявлены в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору заявок предпринимателей, претендующих на предоставление грантов в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» в Нур-Султане. На заседании обсуждались дальнейшие меры по проблемным проектам, которые стали обладателями безвозмездного гранта до пяти млн тенге в этом и прошлом годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В соответствии с правилами предоставления госгрантов, мониторинг освоения и целевого использования грантовых средств, а также действий предпринимателей по выполнению бизнес-проектов в течение года осуществляется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

    Результаты этого мониторинга показали, что некоторые проекты допустили нарушения и использовали средства не по назначению.

    Так, по проектам, одобренным в 2020 году, «Производство гидрогелевых повязок и пластырей, применяемых в медицине для местного лечения» и «Круглогодичная теплица по выращиванию клубники» отсутствует реализация.

    Проект «Детский сад с инклюзией для детей с особыми образовательными потребностями», получивший грант в 2021 году, нарушил правила: приобрел на госсредства оборудование у аффилированного/связанного лица.

    Согласно решению Конкурсной комиссии, рабочим органом программы в лице ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана» будет проведена работа по требованию возврата грантовых средств по проектам
    «Круглогодичная теплица по выращиванию клубники» и «Детский сад с инклюзией для детей с особыми образовательными потребностями».

    В комиссии напомнили, что государственные гранты для реализации новых бизнес-идей не могут быть использованы:

    на приобретение недвижимого имущества и/или земельного участка;

    в качестве платы за аренду;

    на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ), у аффилированных/связанных компаний/лиц;

    на приобретение основных средств (оборудования) бывших в эксплуатации.

    Кроме того, в соответствии с договором освоение гранта осуществляется безналичным расчетом путем перечисления средств на счет контрагента, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательства.


    Теги:
    Бизнес Дорожная карта Астана Экономика
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