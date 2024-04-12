Дизтопливо на сумму более 6 млн тенге украли железнодорожники в Карагандинской области

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области установили факт хищения дизельного топлива более чем на 6 млн тенге. Преступление совершили сотрудники ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», передает корреспондент агентства Kazinform.

По результатам оперативной проверки Департамента экономических расследований по Карагандинской области был установлен факт хищения дизельных масел на сумму более 6 миллионов тенге.

Как стало известно сотрудники ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», а точнее машинист тепловоза вместе с теплотехником и старшим нефтераздатчиком сговорившись с начальником топливного склада на станции Караганда-Сортировочная при ТОО «ТД ТЭК-Казахстан», не доливали положенный объем дизельного топлива.