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    14:58, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Дизтопливо на сумму более 6 млн тенге украли железнодорожники в Карагандинской области

    бензин
    Фото: агентство Kazinform

    Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области установили факт хищения дизельного топлива более чем на 6 млн тенге. Преступление совершили сотрудники ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», передает корреспондент агентства Kazinform.

    По результатам оперативной проверки Департамента экономических расследований по Карагандинской области был установлен факт хищения дизельных масел на сумму более 6 миллионов тенге.

    Как стало известно сотрудники ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», а точнее машинист тепловоза вместе с теплотехником и старшим нефтераздатчиком сговорившись с начальником топливного склада на станции Караганда-Сортировочная при ТОО «ТД ТЭК-Казахстан», не доливали положенный объем дизельного топлива.

    — В последующем, образованный излишек вышеуказанные лица в металлических бочках реализовывали различным покупателям. По подсчетам ущерб составил 6 317 887 тенге. По результатам расследования, приговором Бухар-Жырауского районного суда все вышеуказанные лица признаны виновными и привлечены к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

    Теги:
    Хищение Дизтопливо Регионы Казахстана Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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