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Дизельное топливо на 93 млн тенге незаконно реализовал кызылординский предприниматель
17 Августа 2022 11:07

Дизельное топливо на 93 млн тенге незаконно реализовал кызылординский предприниматель

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области 2 года 8 месяцев лишения свободы получил индивидуальный предприниматель за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

Предпринимателя задержали при попытке реализовать 4 тонны дизельного топлива без соответствующих документов, а в ходе следствия он не смог подтвердить законность происхождения еще 402 тонн ранее проданного им топлива стоимостью 93 млн тенге.


Кадр из видео

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