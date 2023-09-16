Дизайнеры из Казахстана устроили показ на корабле в Париже

Модный показ прошёл на борту корабля. Гостям устроили настоящее погружение в национальную культуру. Ассоциация казахстанской моды во Франции объединила пять дизайнеров. Все они работают в направлениях национальных и восточных традиций. Это дом моды Malik, известный не только в Казахстане, но и за пределами страны, а также молодые модельеры, которые уже успели громко заявить о себе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Кутюрье из Алматы, Актау и Атырау, несмотря на индивидуальность стиля, объединяют отсылки к культурному наследию нашей страны. Самые бурные аплодисменты гостей шоу достались свадебной коллекции от Айгерим Абен. Экзотичные для парижской публики саукеле и камзолы, богато украшенные ручной вышивкой, больше всего запомнились зрителям.

«Последний дизайнер с коллекцией свадебных платьев был очень интересным. Я наслаждаюсь этим шоу на борту корабля – круиз по Парижу в окружении прекрасных людей из Казахстана. Это отличная возможность открыть для себя вашу вселенную», - рассказывает издатель журнала о моде Суна Мойя.

«Я считаю казахскую моду очень красивой и отличной от западного стиля. Так как у меня скоро дочь выходит замуж, я особенно внимательно смотрел свадебную коллекцию. Мне понравилось, особенно, как представлен национальный стиль», - говорит бизнесмен Оливье Лисьо.

«Показать Казахстан, представить наше культурное и историческое наследие. Уверена, что для каждой участницы показа это своего рода ответственность. Благодарна нашей аудитории за участие. Верю, что в будущем будет у нас еще много возможностей прославить нашу страну во всем мире», - отмечает президент ассоциации KazFashion Paris Баян Жанбауова.