Дизайнер Сакен Жаксыбаев подвел итоги ушедшего года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский дизайнер Сакен Жаксыбаев подвел итоги года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дизайнер Сакен Жаксыбаев, поздравляя соотечественников с Новым годом, уже сейчас расписывает планы на 2019-й.

«2018 год для меня был очень продуктивным, деятельным, как для моей команды, и для моей линии одежды, так и для мира моды в целом. Глава государства постоянно напоминает, что нужно поддерживать казахстанских производителей, развивать выпуск собственной продукции, и это не может не радовать. Сейчас не обязательно иметь магазин в Европе, главное, чтобы у тебя был хороший сайт и возможность доставки», - сказал Сакен Жаксыбаев.

По его мнению, мир казахстанской моды развивается стабильно, и наши дизайнеры обязательно порадуют соотечественников новыми произведениями искусства. Да-да, дизайнерские коллекции - это не просто вещи.

«Читателям Казинформа в 2019 году желаю здоровья, успехов, загадывайте желания, и пусть они сбудутся у каждого! Год, который завершился, был лучше, чем предыдущий, и надеюсь, что следующий будет еще лучше - так свойственно человеческой натуре», - пожелал Сакен Жаксыбаев.

Фото: www.instagram.com/zhsaken