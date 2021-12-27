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Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на мировой выставке

27 Декабря 2021 22:51
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Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на мировой выставке

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Дизайнер из Актау Асель Зиналиева представила свою коллекцию «Aru Naz» на мировой выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В честь 30-летия Независимости страны 17- 18 декабря текущего года в Дубае прошел показ недели моды казахстанских дизайнеров.

Одной из пяти казахстанских дизайнеров, представивших свою коллекцию стала Асель Зиналиева.

Наряды в национальном казахском стиле дома моды «Asel Sagi», которые пользуются большой популярностью среди мангистауских девушек, произвели фурор на мировом подиуме.

«Зрители очень тепло нас приняли. Наша коллекция была признана одной из лучших. Для меня было большой честью участвовать в таком масштабном мероприятии и представлять наш город. Меня берет гордость за свою страну. Мы видели, как на самом высоком здании мира показали флаг Казахстана. Я рада, что наши платья в национальном стиле пришлись по душе и представителям другой национальности», - делится дизайнер.

Асель не только дизайнер, но и многодетная мама. Это не мешает ей заниматься любимым делом и обучать мастерству других. Она проводит бесплатный мастер-класс для многодетных матерей из Актау. В будущем молодой дизайнер планирует расширить свое дело и создать новые рабочие места, а также обучать этому искусству желающих.


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#Культура   #Мангистауская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аружан Саптарова

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