Дизайнер Джимми Чу и болливудский актер Рахул Кханна поздравили казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный малазийский дизайнер Джимми Чу и болливудский актер Рахул Кханна, а также заслуженный деятель Казахстана, актер Сергей Погосян поздравили казахстанцев с Наурызом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравления, записанные на видео, опубликовал Тelegram-канал МИД РК.

Всемирно известный малазийский дизайнер Джимми Чу пожелал всем казахстанцам счастливого Наурыза и поздравил с 30-летием Независимости Казахстана.

«Наурыз - очень важный праздник для Казахстана, знаменующий начало нового года. Во время празднования Наурыза прощаются и забываются прошлые невзгоды, которые оставляются позади все. Поскольку Наурыз символизирует добро и богатство, счастье и любовь, обновление природы и жизни, хочу пожелать всем счастливого Наурыза и пусть он принесет благополучие и процветание!», - сказал известный дизайнер в видеопоздравлении.

В свою очередь индийский актер, телеведущий Рахул Кханна также поздравил граждан Казахстана с праздником.

«Хотел бы пожелать всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия в праздник Наурыз. Я надеюсь, что ваш дастархан будет богатым круглый год и изобилие всегда будет сопутствовать вам. Желаю всем успешного и благополучного месяца. С Новым годом!», - пожелал болливудский актер.

Вместе с тем, известный актер, заслуженный деятель Казахстана Сергей Погосян записал поздравительное видеообращение в канун праздника из России.

«Это замечательный праздник. Вообще Новый год надо праздновать весной. Для меня Новый год всегда наступает на праздник Наурыз, когда расцветают цветы, когда начинается новая жизнь. Я хочу сказать, что за этот года мы думали о жизни - о своей жизни жизни своих близких. Мы все очень серьезно были напуганы, но по-моему, с достоинством справились со всеми напастями, которые послала на нас природа. Я хочу пожелать моим дорогим землякам прежде всего здоровья! Это самое главное. Долгих лет жизни родителям, замечательной жизни - молодым людям, детям и вам - достойной жизни», - обратился Сергей Погосян.



